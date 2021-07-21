У США за шпигунство заарештували соратника Трампа

Голови інавгураційного комітету експрезидента США Дональда Трампа Тома Баррака затримали за звинуваченням в роботі на уряд ОАЕ, повідомляє РИА Новости.

"Томас Джозеф Баррак ..., Меттью Граймз ..., Рашид аль-Малік, громадянин ОАЕ, звинувачуються в змові з метою діяти та в діях як агенти ОАЕ з квітня 2016 до квітня 2018 року. Барраку також пред'явлено звинувачення в перешкоджанні правосуддю та даванні неправдивих свідчень федеральним правоохоронцям під час допиту 20 червня 2019 року", - говориться в релізі на сайті американського мінюста.

Згідно з релізом, обвинувачені також знехтували своїм обов'язком повідомити генпрокурора про свою діяльність. Повідомляється, що в грудні 2016 року Баррак зустрівся з чиновниками ОАЕ і запропонував їм скласти список зовнішньополітичних питань, у вирішення яких вони хотіли б залучити адміністрацію Трампа

За даними Мін'юсту, з 2017 року Баррак неофіційно консультував представників американського уряду з питань, пов'язаних із зовнішньою політикою Вашингтона на Близькому Сході. Голова інавгураційного комітету також погодився підтримати ту кандидатуру на пост посла США в ОАЕ, яку схвалили високопоставлені посадові особи в Еміратах.

Згідно з інформацією відомства, у 2017 році Баррак порадив Трампу не проводити саміт в Кемп-Девіді, присвячений конфлікту між Катаром, ОАЕ та іншими країнами на Близькому Сході, оскільки ОАЕ були проти саміту. Захід так і не відбувся.

Відзначається, що Баррак і Граймз також придбали смартфон з захищеним додатком для обміну повідомленнями з чиновниками з ОАЕ.