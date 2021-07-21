21 липня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У США - День хот-дога, День "Візьміть поета на роботу", День "Будь кимось", День турніру з перетягування каната, День рукоділля для місцевого притулку, День "Ніяких цуценят із зоомагазину", День десерту "Ламінгтон" (National Lamington Day) - США День "Візьміть мавпу на обід", День вікового обмеження на алкоголь, День "Сміттєвої їжі", в Сінгапурі - День расової гармонії, на острові Гуам - День свободи, в Бельгії - Національний день, повідомляє УНИАН.

Пам'ятні дати 21 липня, річниці та події

У 1969 році людина вперше ступила на поверхню Місяця. Нею став американський астронавт Ніл Армстронг, командир корабля "Аполлон-11". Відома його фраза, яку він вимовив, ступивши на Місяць: "Це один маленький крок для людини, але гігантський стрибок для всього людства". Екіпаж корабля складався з трьох астронавтів. Експедиція не переслідувала дослідницьких завдань, мета її була здійснити посадку на супутнику Землі і успішно повернутися назад. Корабель залишався на орбіті, а два астронавти – Ніл Армстронг і Едвін Олдрін в літальному модулі здійснили посадку на місяць, зібрали зразки ґрунту,, встановили ряд приладів.

Олдрін пробув на Місяці близько півтори години, Армстронг - дві години десять хвилин. Через 22 години після прилунення літальний модуль стартував з поверхні природного супутника нашої планети і благополучно повернувся на Землю. Після карантину і відпустки 13 серпня 1969 астронавтів урочисто зустрічали в Нью-Йорку, Чикаго і Лос-Анджелесі.

У 2011 році завершився останній політ шатла "Атлантіс". Була офіційно закрита космічна програма "Спейс шаттл". Перший політ "Атлантіс" здійснив у жовтні 1985 року. Починаючи з 1995 року, "Атлантіс" здійснив сім польотів до космічної станції "Мир". Після завершення експлуатації шаттл передали музею в Космічному центрі ім.Кеннеді на мисі Канаверал.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 21 липня вшановує пам'ять святого великомученика Прокопія. Ще 21 липня - святкування явлення ікони Божої Матері.

Що сьогодні не можна робити

Не слід сваритися, а також віддаватися поганому настрою.

Прикмети на 21 липня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

Яка погода на Прокопія - такою вона буде 2 серпня, на Ільїна день;

На небі молодий місяць - яка сьогодні погода, таким буде серпень.

Іменини 21 липня

Іменини у Прокопія, Олександра, Миколи, Дмитра і Федора.