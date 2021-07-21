США вдарили з повітря по бойовикам у Сомалі
Вперше після інавгурації президента США Джо Байдена Вашингтон завдав удару по терористичному угрупованню Аш-Шабаб в Сомалі, повідомляє Кореспондент.
Як передає агентство AFP з посиланням на представника Пентагону Сінді Кінг в операції були залучені сили Африканського командування Збройних сил США (АФРИКОМ) в координації з урядом Сомалі.
"За первинною оцінкою командування, в результаті цього авіаудару жоден мирний житель не постраждав і не був убитий", - інформувала Кінг.
Однак, додала вона, остаточна оцінка результатів операції ускладнюється тяглими боями між силами Сомалі та бойовиками.