США вдарили з повітря по бойовикам у Сомалі

Вперше після інавгурації президента США Джо Байдена Вашингтон завдав удару по терористичному угрупованню Аш-Шабаб в Сомалі, повідомляє Кореспондент.

Як передає агентство AFP з посиланням на представника Пентагону Сінді Кінг в операції були залучені сили Африканського командування Збройних сил США (АФРИКОМ) в координації з урядом Сомалі.

"За первинною оцінкою командування, в результаті цього авіаудару жоден мирний житель не постраждав і не був убитий" , - інформувала Кінг.

Однак, додала вона, остаточна оцінка результатів операції ускладнюється тяглими боями між силами Сомалі та бойовиками.