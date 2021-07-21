У США провели випробування першого літаючого мотоцикла

Виробники першого літаючого мотоцикла, який може розганятися до 480 кілометрів на годину, завершили льотні випробування свого першого прототипу і готові приймати попередні замовлення, повідомляє Обозреватель.

Йдеться про Speeder від компанії Jetpack Aviation. Це реактивний літак з вертикальним зльотом і посадкою, пише Daily Mail. Він може використовуватися як прогулянкове судно і транспортний засіб, добре підходить для медичних бригад, пожежних і рятувальних операцій.

Прототип P1 компанії має алюмінієве шасі. Під час недавніх льотних випробувань в Південній Каліфорнії (США) він пройшов кілька тестів, які продемонстрували здатність Speeder злітати, набирати висоту, зависати і виконувати повільні переходи в політ вперед.

Speeder може досягати висоти до 450 метрів. З вантажем на борту мотоцикл міг розвивати швидкість до 482 кілометрів на годину, хоча пілотована версія була б повільніше, щоб пілот міг безпечно бачити і дихати.

Спочатку вартість Speeder становила 380 тисяч доларів (10,3 млн гривень), але, за словами генерального директора Jetpack Aviation Девіда Меймана, ця ціна, швидше за все, виросте.