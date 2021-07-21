У Байдена порадили українській владі "мовчати" з приводу "СП-2"

У Байдена порадили українській владі "мовчати" з приводу "СП-2"

Адміністрація президента США Джо Байдена закликала владу України «мовчати» про будівництво газопроводу Північний потік-2, повідомляє Новое время.

Як передає Politico влада США залишила спроби зупинити завершення будівництва і неофіційно попередила українських партнерів про те, що не варто критикувати угоду по газопроводу з Німеччиною. Джерела в Білому домі відзначили, що влада України «залишаються незадоволеними ситуацією».

Американські дипломати також закликали Київ не тиснути на тему можливих кроків щодо Північного потоку-2 з боку Конгресу США.

Джерела видання повідомили, що адміністрація Байдена знає про те, що проти завершення газопроводу, крім України, виступають союзники США в Східній Європі та велика частина Конгресу. В Адміністрації президента Зеленського досі вірять, що у США є важелі для зупинки Північного потоку-2.

У статті також нагадали, що за часів президентства Дональда Трампа були введені санкції, через які будівництво газопроводу було зупинено. Переконати колишнього главу Білого дому тоді не змогли навіть влада Німеччини.

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