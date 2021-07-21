Місячний календар стрижок на серпень 2021: найкращі дні

Місяць чинить сильний вплив на долю людини і її здоров'я. При плануванні майбутнього багато людей звіряються з місячним календарем, адже не всі фази вважаються щасливими. Здоров'я і ріст нашого волосся також залежать від нашого супутника, повідомляє УНИАН.

Стрижка в зростаючий місяць прискорює ріст волосся, але погано зберігає форму зачіски. Похід в перукарню в спадний місяць забезпечить стійку форму локонів і довгий ріст волосся. Повний місяць вважається найвдалішим часом для експериментів – волосся в цей час здорові і слухняні.

Фази місяця в серпні 2021 року

Спадаючий Місяць – 1-8 серпня, 22-31 серпня.

Молодик – 8 серпня.

Зростаючий Місяць – 8-22 серпня.

Повний місяць – 22 серпня.

Місячний календар стрижок на серпень: сприятливі і несприятливі дні

Найсприятливіші дні для стрижки волосся — 1, 2, 7, 12, 16, 19, 27, 29, 30, 31 серпня.

Сприятливі дні для фарбування волосся — 1, 2, 3, 19, 20, 25, 26, 30, 31 серпня.

Сприятливі дні для завивки волосся — 1, 11, 18, 21, 27-29 серпня.

Хороші дні для стрижки — 9, 10, 11, 17, 18, 21, 22 серпня.

Нейтральні дні для стрижок в серпні — 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 20, 28 серпня.

Найбільш несприятливі дні для роботи з волоссям — 8, 23, 24, 25, 26 серпня.