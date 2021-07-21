У США масово горять ліси: пожежу видно з космосу

В американському штаті Орегон горить майже 150 тис. гектарів лісу. Масштаби пожежі видно з космосу, повідомляє Новое время.

Як передає BBC це одна з найбільш масштабних пожеж в історії штату, проти якої залучили 2 тис. рятувальників. Пожежу назвали Bootleg Fire.

Фото: BBC

Крім Bootleg Fire, в США одночасно триває 80 пожеж в 13 штатах. Їх спровокували аномальна спека і пориви вітру.

Через Bootleg Fire в Орегоні евакуювали понад 2 тис. жителів. Вогонь зруйнував понад 160 будинків в сільській місцевості. Про смертельні випадки серед населення поки не відомо. Пожежникам вдалося локалізувати третину пожежі.

Для жителів великих міст вже створили спеціальні центри з евакуації, куди можна буде потрапити, коли до них наблизиться вогонь.

За даними Національного пожежного центру, з початку 2021 США пожежі охопили понад 1,2 млн гектарів території країни. В основному, пожежі відбуваються в західних штатах. Було зафіксовано понад 4 тис. пожеж, що вдвічі більше, ніж в минулому році. У порівнянні з минулим роком, в Каліфорнії згоріло в п'ять разів більше лісу.