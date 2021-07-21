Всеукраїнський кешбек: як зменшити банківські комісії та не вбити ринок

У Верховній Раді зареєстрований законопроект №5734-2 "про всеукраїнський кешбек за безготівкові розрахунки". Запропоновані нормативні зміни покликані врегулювати суперечки навколо банківської комісії (інтерчейндж) при безготівкових розрахунках, повідомляє UBR.

Автори проекту - нардепи від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк, Данило Гетманцев і Вікторія Кінзбурська - розкритикували законопроект- "близнюк" під №5734.

Цей документ, у свою чергу, підготувала група народних обранців чисельністю понад 80 осіб. Серед них першою вказана Марія Мезенцева - теж є в рядах пропрезидентської фракції "Слуга народу".

"Битва" за банківську комісію

Ольга Василевська-Смаглюк у пояснювальній записці до законопроекту №5734-2 звернула увагу на ряд чинників. Зокрема, Україна не має зобов'язань з "гармонізації інтерчейндж" з нормативною базою Євросоюзу - на що послалися її колеги, які підготували проект закону №7534.

"Копіювання в проекті закону розмірів ставок, встановлених в інших країнах, що знаходяться на якісно іншому етапі розвитку платіжного ринку, призведе до того, що в результаті десятикратного зменшення надходжень міжбанківської комісії інтерчейндж відбудеться згортання банками POS-термінальної мережі в сегменті малих і мікросуб'єктів господарювання", - підкреслила вона.

Депутат зазначила, що поряд з цим збільшиться вартість обслуговування банківських рахунків і карт для громадян. Можна також очікувати і згортання програм лояльності (кешбек, кредитні ліміти, пільговий кредитний період на платіжній картці).

У той же час автори законопроекту №5734-2 визнали, що доцільно зменшити вартість товарів, робіт і послуг для населення за рахунок зменшення рівня міжбанківської комісії. Це, за їхніми словами, "сприятливо вплине на поліпшення фінансового стану українських користувачів платіжних послуг у кризовий період пандемії".

Тому вони запропонували інший підхід - знизити граничний розмір інтерчейндж згідно із середньою вартістю транзакції до ставки комісії, яка діяла в Європейському союзі на момент введення граничного розміру міжбанківської комісії.

За даними Національного банку (НБУ), у 2020 році кількість безготівкових операцій з використанням платіжних карток перевищила 5,21 млрд на суму понад 2,2 трлн грн. Сума середньої безготівковій операції в Україні склала близько 423,8 грн або близько 13,05 євро.

"У той же час у Європейському союзі на момент введення регулювання граничного розміру інтерчейндж цей показник становив 48,4 євро", - констатувала Ольга Василевська-Смаглюк, зазначивши, що потрібно враховувати чотирикратну різницю в надходженнях еквайрів у Євросоюзі й Україні.

Тому, зробила висновок вона, гранична ставка банківської комісії в нашій країні відповідно повинна відрізнятися в чотири рази. Тобто: 0,8% суми транзакції з дебетовими засобами (в ЄС - 0,2%) і 1,2% від суми транзакції з кредитними коштами (в ЄС - 0,3%).

Ольга Василевська-Смаглюк підкреслила, що запропоновані ставки "істотно не відрізняються" від тих, які в меморандумі погодили з НБУ Mastercard і Visa.

Нагадаємо, тоді провідні платіжні системи світу запропонували поетапне зниження: не більше 1,2%, 1% і 0,9% з 1 липня 2021-го, 2022 і 2023 рр. відповідно.

З огляду на, що обмеження ставки інтерчейндж "спричинить згортання частини банківських програм лояльності" , для збереження частки безготівкових розрахунків, на думку Ольги Василевська-Смаглюк, "критично важливо передбачити компенсаторний механізм" для неминучого зменшення пропозицій таких програм для громадян.

"Роль такого механізму може ефективно виконати безумовне зменшення вартості товарів, робіт і послуг за умови безготівкової оплати за них", - пояснила роль "всеукраїнського кешбеку" народна обраниця.

Як відреагував ринок

Співзасновник monobank Олег Горохівський розкритикував законопроект Марії Мезенцевої і співавторів, у якому є пропозиція "опустити інтерчейндж до 0,2%, посилаючись на досвід Європи".

"Я тільки що повернувся з Франції. В половині торгових точок я не зміг заплатити Apple Pay, а в одному місці мені провели транзакцію за магнітною стрічкою. Розвиток платіжних технологій у Європі залишилося на тому рівні, коли прийняли ці обмеження. І треба не забувати, що середній розмір транзакції в Європі в три рази вище, ніж в Україні ", - підкреслив він.

Він зазначив, що "такий, як у Європі інтерчейндж призведе до того, що вся створена банками платіжна інфраструктура стане збитковою".

За його словами, важливо те, "щоб від цих змін хоч щось отримали клієнти".

"Тому що зараз ці ініціативи активно лобіюються великими торговцями, і вони вигідні тільки їм. Я хочу, щоб виграли українці і я перший запропонував всеукраїнський кешбек і радий, що ряд депутатів це підтримує", - висловив він свою підтримку законопроекту №5734-2.

В "Юнекс Банку" заявили, що питання перегляду комісії інтерчейндж вичерпало себе.

"Ринок продемонстрував готовність і бажання врегулювати його самостійно. І прийняте навесні рішення про поетапне зниження комісії є найкращим доказом", - заявили нам у прес-службі цієї фінустанови, кажучи про меморандум між НБУ і Mastercard з Visa.

У законопроекті №5732-2 "знову піднімається питання" введення максимальної ставки комісії інтерчейндж. Саме вона є джерелом коштів, що надійшли у вигляді винагороди - або кешбеку - власникам банківських карток.

По суті автори законопроекту запропонували встановити для всіх платежів єдину ставку такої винагороди. А саме - до 1,2% за дебетовими і 0,8% - за кредитними картками.

"Ці кошти, згідно з текстом законопроекту, потраплять до платника у вигляді знижки при оплаті товарів і послуг карткою. Наскільки це правильний підхід - однозначно відповісти не можна. Адже зараз відсоток по кешбеку може досягати 20% і більше", - констатували в "Юнекс банку ".

При цьому в фінустанові зазначили, що "це дійсно відчутна цифра, яка мотивує людей витрачати гроші з карти безпосередньо, а не знімати їх в банкоматі". Тобто даний інструмент зарекомендував себе як "дуже дієвий". Він зробив серйозний внесок у розвиток "кешлес" - безготівкових платежів.

Спірна модель і відсутність мотивації

Таких високих відсотків по кешбеку можна досягти різними шляхами. Більшість банків, наприклад, для цього істотно обмежують кількість категорій, на які застосовується кешбек при розрахунках. Наприклад, користувач може вибрати тільки одну або дві категорії. При цьому на всі інші платежі винагорода взагалі не нараховується. Це дозволяє акумулювати більше коштів і виплачувати великі кешбеки за окремими категоріями.

"Пропонована зміна унеможливить такі акції. Незалежно від категорії платежу, кешбек буде одним і тим же. Строго кажучи, пропоновану модель можна назвати кешбеком, оскільки мова йде про знижку, а не про повернення коштів", - заявили в "Юнекс Банку".

З точки зору справедливості такий підхід здається правильним, констатували в цій фінустанові. Однак з точки зору розвитку безготівкових платежів він, швидше за все, виявиться менш ефективним. Для невеликих щоденних покупок знижка в 1% навряд чи буде достатнім мотиватором для вибору методу оплати.

Ще один важливий момент - питання адміністрування цих знижок. Відповідальними за дотримання норм, згідно з текстом законопроекту, повинні будуть призначені банки-еквайри. Але далеко не скрізь буде можливо реалізувати надійну систему контролю за дотримання правил торговцями.

"В цілому питання інтерчейндж, розміру відсотків з кешбеку повинен регулювати ринок. Досвід показує, що тільки тут можливі справжні компромісні рішення. Український фінансовий ринок висококонкурентний" , - заявили в прес-службі "Юнекс Банку".

Відзначивши, що після прийняття закону "Про платіжні послуги" учасників на ньому стане ще більше.

У "Приватбанку" не підтримали зазначені законодавчі зміни.