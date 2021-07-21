У Конгресі хочуть відхилити домовленості між США і Німеччиною щодо "СП-2"

Співголова Українського кокусу в Конгресі США демократ Марсі Каптур жорстко розкритикувала домовленості між Вашингтоном і Берліном щодо російського газопроводу "Північний потік-2" (Nord Stream 2), про які стало відомо за повідомленнями джерел у пресі, повідомляє Деловая столица.

Відповідну заяву вона зробила під час виступу в Конгресі.

"Я виступаю разом з нашими союзниками в Центральній та Східній Європі проти Nord Stream 2. Конгрес повинен відхилити будь-які угоди, які не можуть захистити трансатлантичну безпеку та суверенітет України… Як співголова двопартійного Українського кокусу в Конгресі я висловлюю свою глибоку стурбованість у питанні, що стосується трансатлантичної енергетичної безпеки. Кремль за співучасті європейських країн намагається завершити проєкт Nord Stream 2" , — цитує слова конгресвумен видання.

Вона підкреслила, що "Північний потік-2" – це проєкт "зловмисного впливу Росії, який посилить важелі Володимира Путіна проти Європи та порушить альянс НАТО" . Конгресвумен впевнена, що повідомлення у ЗМІ свідчать про те, що адміністрація Байдена уклала угоду з Німеччиною.

I stand with our allies in Central and Eastern Europe against Nord Stream 2. The Congress must reject any deals that fail to protect transatlantic security and Ukraine's sovereignty. pic.twitter.com/eXCQRvtW5l — Marcy Kaptur (@RepMarcyKaptur) July 20, 2021

"Відповідно до цих повідомлень, в угоді мало що може відвадити Росію від примушення наших союзників. Конгрес розуміє ключові уроки історії: коли Німеччина й Росія вступають у змову, народи Центральної та Східної Європи сплачують за це свою ціну" , — підкреслила Каптур.

Вона нагадала, що Конгрес на переважній двопартійній основі затвердив два законодавчих акти, які передбачають санкції проти Nord Stream 2.

"Ці санкції є обов’язковими, а не вибірковими" , — наголосила Каптур.

Враховуючи порушення адміністрацією цих правил, конгресвумен звернулася до Комітету в питаннях асигнувань затвердити її поправку, яка скасовує будь-які виключення із санкцій проти Nord Stream 2.