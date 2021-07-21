Енергомережі України не витримають зростання числа електрокарів - експерт

Зростання тарифів на електроенергію в Україні може значно скоротити цінову вигоду, яку отримують власники електромобілів в порівнянні з користувачами авто з двигунами внутрішнього згоряння, повідомляє UBR.

Однак навіть у разі, якби електричні машини мали перевагу перед "традиційними" за ціновими і експлуатаційними характеристиками, Україна не змогла б забезпечити швидкий перехід на "еко" -ТС через зношену інфраструктуру.

Таку думку висловив генеральний директор торгового дому Sunoil і глава однойменної мережі АЗС Леонід Косянчук, коментуючи законопроект Міністерства інфраструктури (МІУ), який пропонує заборонити продаж нових і ввезення в Україну всіх авто з ДВС з 2030 року.

Він пояснив, що, якщо в Євросоюзі, який вирішив впровадити ті ж заходи, що пропонує МІУ, але на 5 років пізніше - з 2035 року паралельно з вдосконаленням електромобілів, поліпшенням якості і ємності батарей, також розвивається зарядна і мережева інфраструктура.

В Україні ж, де існує профіцит генерації е/е (перенаправити його на потреби електротранспорту - одне з обгрунтувань МІУ по необхідності прийняття проекту закону), є великі проблеми зі станом розподілу електромереж. Якщо в Україні швидкими темпами буде збільшуватися кількість електромобілів, то "я вам даю гарантію, що на стовпах будуть горіти дроти", застеріг Косянчук.

"У нас в холодну зиму горять щитки в будинках тільки тому, що люди включають утеплювачі, через що зростає споживання. Якщо ми підключимо туди десяток-другий електромобільних зарядок - навіть не" швидких ", а звичайних, 7-12 кВт, - то мережі можуть не витримати, так як вони були побудовані 20-30 років тому і не розраховані на це ", - пояснив свою думку Леонід Косянчук.

"У нас в холодну зиму горять щитки в будинках тільки тому, що люди включають утеплювачі, через споживання, що зростає. Якщо ми підключимо туди десяток-другий електромобільних зарядок - навіть не "швидких", а звичайних, 7-12 кВт, - то мережі можуть не витримати, так як вони були побудовані 20-30 років тому і не розраховані на це", - пояснив свою думку Леонід Косянчук.

У свою чергу прихильник встановлення заборони на ввезення і продаж нових авто з ДВС, віце-президент українського підрозділу Європейської електромобільної асоціації (AVERE) Владислав Притоманов, вважає, що в Україні "досить хороший стан електромережі, яка дісталася від СРСР, і яку підтримували, так як це не коштувало великих грошей".

Також, на його думку, Україна має екологічні переваги щодо "чистоти" всього циклу виробництва і споживання електроенергії.

"У нас або найчистіша в світі атомна генерація - більше 50%, або газ. Звичайно, є маневрові теплові електростанції, але це теж протягом 6 років має змінитися. Уже зараз атомні станції та гідроелектростанції закуповують літієві накопичувальні батареї, щоб піти від функції балансування електрики, яку виконують приватні, найдорожчі і "брудні" ТЕС ", - коментує Притоманов.

У той же час, якби в найближчі роки більша частина українського автопарку стала електричною, то в країні б виникли проблеми з нестачею вироблення е/е, заявив раніше заступник голови Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев.

За його розрахунками, для роботи 9 млн електромобілів (за даними МВС на жовтень 2020-го, в Україні зареєстровано 13,76 млн ТС), необхідно було б додатково виробити 18 млрд кВт-год/рік.