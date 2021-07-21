Регулятор ЄС приступив до експертизи французької COVID-вакцини

Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) у вівторок оголосило про початок процедури експертизи розробленою французької Sanofi Pasteur вакцини від коронавірусу COVID-19, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Комітет із застосування лікарських засобів ЕМА запустив послідовну експертизу вакцини Vidprevtyn проти COVID-19, розробленої Sanofi Pasteur", - йдеться в заяві регулятора.

У ній наголошується, що рішення про початок такої процедури ухвалене на основі перших результатів лабораторних досліджень і клінічних випробувань серед дорослих.

Згодом французька компанія зможе представити ЕМА офіційний запит на схвалення своєї вакцини.

Дотепер ЕМА схвалило чотири вакцини: Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson. Останні два препарати застосовуються для вакцинації тільки певних груп населення в більшості європейських країн.