Регулятор ЄС приступив до експертизи французької COVID-вакцини
Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) у вівторок оголосило про початок процедури експертизи розробленою французької Sanofi Pasteur вакцини від коронавірусу COVID-19, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Комітет із застосування лікарських засобів ЕМА запустив послідовну експертизу вакцини Vidprevtyn проти COVID-19, розробленої Sanofi Pasteur", - йдеться в заяві регулятора.
У ній наголошується, що рішення про початок такої процедури ухвалене на основі перших результатів лабораторних досліджень і клінічних випробувань серед дорослих.
Згодом французька компанія зможе представити ЕМА офіційний запит на схвалення своєї вакцини.
Дотепер ЕМА схвалило чотири вакцини: Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson. Останні два препарати застосовуються для вакцинації тільки певних груп населення в більшості європейських країн.