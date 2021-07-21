В Україні без світла залишилися 838 населених пунктів
Внаслідок негоди енергопостачання відсутнэв 838 населених пунктах в 13 областях України, повідомляє Кореспондент.
"Станом на 7:00 ранку в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 838 населених пунктів в 13 областях (Полтавська - 194, Кіровоградська - 158, Черкаська - 157, Київська - 121, Дніпропетровська - 38, Хмельницька - 37, Одеська - 32, Сумська - 28 Миколаївська - 24, Чернігівська - 19, Чернівецька - 15 Вінницька - 14 і Запорізька - 1)", - йдеться в повідомленні.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.