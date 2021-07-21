Все iPhone почнуть підтримувати 5G

Всі моделі смартфонів iPhone, які американська компанія Apple випустить в наступному році, будуть підтримувати 5G мережі. Про це пише японське видання Nikkei, повідомляє Лента.Ру.

За даними джерел видання, компанія також не збирається більше представляти нових 4G моделей.

Відзначається, що тепер навіть самий бюджетний смартфон компанії iPhone SE буде підтримувати 5G. Також компанія не планує в наступному році випускати оновлену версію iPhone 12 mini. У компанії прийшли до висновку, що гаджет з маленьким екраном виявився не настільки затребуваний покупцями.

Раніше повідомлялося, що користувачі Apple стали частіше вибирати більш дорогі iPhone. За даними аналітиків, зібраних в період з квітня по червень, найпопулярнішими смартфонами американського бренду виявилися iPhone 11 і iPhone 12 Pro Max. Менш популярними девайсами виявилися компактний телефон iPhone 12 mini і випущений в 2018 році iPhone Xr, які отримали по п'ять відсотків кожен. Всі нові смартфони серії iPhone 12 мають частку в 63 відсотка.