Франція ввела "санітарні перепустки"

У Франції з 21 липня набирає чинності система санітарних перепусток. Жителі країни можуть відвідувати музеї, парки атракціонів, а також концерти, кінотеатри та фестивалі, де одночасно перебувають понад 50 осіб, виключно за наявності цього документа, повідомляє Новое время.

"Санітарна перепустка", або "перепустка здоров'я", - це документ, який підтверджує, що його власник вакцинувався більш як 15 днів тому, чи має негативний ПЛР-тест на коронавірус, або недавно їм перехворів, йдеться на сайті уряду Франції.

"Санітарна перепустка" може бути оформлена як в паперовому, так і в електронному варіанті через спеціальний додаток.

Інший спосіб отримання перепустки - здати негативний ПЛР-тест. У такому випадку документ буде дійсний максимум 72 години.

Якщо результат ПЛР-тесту виявився позитивним, то людина зможе оформити "санітарну перепустку", коли з моменту отримання результату пройде більш як два тижні або якщо з цього моменту пройшло менш ніж шість місяців.

Президент Еммануель Макрон оголосив про плани ввести санітарні перепустки на початку цього місяця, а також про обов'язкову вакцинацію всіх медичних працівників до вересня.