Лікар Комаровський відповів, як безпечно захистити малюків від комах

Євген Комаровський розповів, що шкода укусів комах для малюків набагато більше, ніж використання репелентів. Як захистити дитину від комах – в статті, повідомляє Сегодня.

Біль, свербіж і страждання від комариних укусів для малюка просто нестерпні, тому використовувати репеленти для дітей, і навіть немовлят потрібно. Як захистити дітей від комах і зробити це максимально безпечно – розповів популярний педіатр Євген Комаровський у своєму інстаграм.

Які засоби від комарів можна дітям?

Найбезпечніші і ефективні для зовсім маленьких дітей – це лосьйони та креми на основі діетілтолуаміду (ДЕТА), відзначає лікар Комаровський.

Але застосовувати їх можна тільки після того, як малюку виповниться більше 2-х місяців. Крім цього, потрібно правильно наносити й розпорошувати репеленти, якщо в будинку немовля.

Як правильно використовувати репеленти для малюків

Спочатку уважно ознайомтеся з інструкцією засоби проти комарів, переконайтеся, що засіб підходить саме для дітей. А також запам'ятайте: