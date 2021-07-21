Лікар Комаровський відповів, як безпечно захистити малюків від комах

Лікар Комаровський відповів, як безпечно захистити малюків від комах

Євген Комаровський розповів, що шкода укусів комах для малюків набагато більше, ніж використання репелентів. Як захистити дитину від комах – в статті, повідомляє Сегодня.

Біль, свербіж і страждання від комариних укусів для малюка просто нестерпні, тому використовувати репеленти для дітей, і навіть немовлят потрібно. Як захистити дітей від комах і зробити це максимально безпечно – розповів популярний педіатр Євген Комаровський у своєму інстаграм.

Які засоби від комарів можна дітям?

Найбезпечніші і ефективні для зовсім маленьких дітей – це лосьйони та креми на основі діетілтолуаміду (ДЕТА), відзначає лікар Комаровський.

Але застосовувати їх можна тільки після того, як малюку виповниться більше 2-х місяців. Крім цього, потрібно правильно наносити й розпорошувати репеленти, якщо в будинку немовля.

Як правильно використовувати репеленти для малюків

Спочатку уважно ознайомтеся з інструкцією засоби проти комарів, переконайтеся, що засіб підходить саме для дітей. А також запам'ятайте:

  • обробляти можна тільки відкриті ділянки шкіри дитини, не наносите репеленти на шкіру, яку потім закриє одяг,
  • не наносить засоби від комарів на руки дитині: вона обов'язково засуне їх в рот,
  • уникайте нанесення засобу на запалену шкіру, рани,
  • перш ніж помазати малюка, перевірте засіб на собі, чи не викликає він алергії у батьків,
  • ніколи не розпорошуйте аерозольні репеленти в закритому приміщенні або автомобілі.
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