Лікар Комаровський відповів, як безпечно захистити малюків від комах
Євген Комаровський розповів, що шкода укусів комах для малюків набагато більше, ніж використання репелентів. Як захистити дитину від комах – в статті, повідомляє Сегодня.
Біль, свербіж і страждання від комариних укусів для малюка просто нестерпні, тому використовувати репеленти для дітей, і навіть немовлят потрібно. Як захистити дітей від комах і зробити це максимально безпечно – розповів популярний педіатр Євген Комаровський у своєму інстаграм.
Які засоби від комарів можна дітям?
Найбезпечніші і ефективні для зовсім маленьких дітей – це лосьйони та креми на основі діетілтолуаміду (ДЕТА), відзначає лікар Комаровський.
Але застосовувати їх можна тільки після того, як малюку виповниться більше 2-х місяців. Крім цього, потрібно правильно наносити й розпорошувати репеленти, якщо в будинку немовля.
Як правильно використовувати репеленти для малюків
Спочатку уважно ознайомтеся з інструкцією засоби проти комарів, переконайтеся, що засіб підходить саме для дітей. А також запам'ятайте:
- обробляти можна тільки відкриті ділянки шкіри дитини, не наносите репеленти на шкіру, яку потім закриє одяг,
- не наносить засоби від комарів на руки дитині: вона обов'язково засуне їх в рот,
- уникайте нанесення засобу на запалену шкіру, рани,
- перш ніж помазати малюка, перевірте засіб на собі, чи не викликає він алергії у батьків,
- ніколи не розпорошуйте аерозольні репеленти в закритому приміщенні або автомобілі.