Кропивницький накрила потужний злива: місцями змило асфальт

У Кропивницькому ввечері 20 липня пронеслася потужна злива з градом і шквалами, від якої сильно постраждала інфраструктура міста. Вітер валив дерева, автомобілі плавали, а місцями навіть змило асфальт, повідомляє РБК-Украина.

Очевидці розповідають, що за лічені хвилини місто накрила негода﻿ й те опинилося у водному полоні. Ливневки не впоралися, в результаті чого вода затопила дороги, під'їзди багатоповерхівок.

Крім того в місті навалило дерев, а в деяких районах випав град розміром з яйце.

Фото: instagram.com/kroplike

У поліції розповідати, що на деяких вулицях змило частину дорожнього покриття.

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На кадрах нижче, що відважний хлопець зважився поплавати в дощовій водичці, використовуючи стиль "кроль".

На одному з відео пасажирам разом з водієм довелося штовхати маршрутку, що пливе. Вода повністю покрила колеса.

Автор: Світлана Мащенко