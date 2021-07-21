В Індії вперше зафіксували смерть людини від пташиного грипу

Перший випадок смерті людини від пташиного грипу зафіксовано в Індії. Жертвою хвороби став 11-річний хлопчик, який помер у вівторок, повідомляє Кореспондент.

Зазначено, що 2 липня дитина була доставлена в інститут з високою температурою і кашлем.

"Ми думали, що він був хворий COVID-19. Але коли тести виявилися негативними, подальші дослідження встановили, що хлопчик страждав від інфекції, викликаної вірусом "пташиного" або "курячого" грипу", - наводить видання слова джерела.

Зараз проводиться пошук і виявлення осіб, які могли контактувати з хлопчиком.

Зазначено, що за останні 15 років Індія пережила неодноразові спалахи пташиного грипу, в основному вражають дику і домашню птицю. Але поки в країні не було офіційно зафіксовано випадків смерті людини через це захворювання. Фахівці громадської охорони здоров'я стривожені цією ситуацією.

Пташиний грип поширений у пернатих, але іноді передається і людині. Він атакує легені, ніс і горло. Це респіраторне захворювання і має симптоми, схожі на звичайну застуду. У світі зафіксовано численні випадки смерті людей від цієї інфекції. У групі ризику - діти і літні люди, а також особи, які страждають хронічними захворюваннями.