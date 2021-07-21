Повені в Німеччині завдали збитків мінімум на 2 млрд євро

Тільки у транспортній сфері Німеччини збитки внаслідок повеней становлять, за попередніми оцінками міністерства транспорту, близько 2 мільярдів євро, повідомляє Европейская правда.

На залізниці збитки сягають близько 1,3 мільярда євро. Низка ділянок залізниці - попередньо загалом 600 кілометрів полотна - зруйновані або змиті. У постраждалих від стихійного лиха районах зруйновані і підтоплені багато будівель вокзалів.

Збитки на дорогах і автошляхах сягають кількох сотень мільйонів євро. У районах повеней у Рейнланд-Пфальці та Північному Рейні-Вестфалії необхідно якомога швидше, крім залізниці, відновити мости, автомагістралі та вежі мобільного зв'язку.

Згідно з документом міністерства, з яким ознайомилось видання Bild, у кризових регіонах в найкоротші терміни за рахунок федерального уряду можуть бути побудовані 300 тимчасових мостів.

Крім того, для забезпечення безперебійного залізничного сполучення допоміжні мости має намір звести концерн Deutsche Bahn.

Глава Німецького союзу страховиків Йорґ Асмуссен побоюється рекордного збитку від повені.

"У короткостроковій перспективі 2021 рік може перетворитися в один із найбільш руйнівних із 2013 року" , - заявив він у інтерв'ю газеті Rheinische Post.

У 2013 році через повені, буревії та циклони сума застрахованого збитку становила 9,3 мільярда євро.

За його словами, якщо світовій спільноті не вдасться досягти цілей Паризького кліматичного саміту і вона не зупинить зміни клімату, це означатиме кінець чинної системи страхування від природних катаклізмів.