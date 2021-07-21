Людство відмовиться від бензину раніше, ніж очікувалось

За даними аналітиків Bloomberg, пік попиту на пальне трапиться в 2027 році - на чотири роки раніше запланованого терміну, повідомляє 24 Канал.

Швидше за всіх відмовляться від двигунів внутрішнього згоряння США і Європа, а країни на зразок Китаю та Індії, всупереч попереднім прогнозам, не стануть споживати більше бензину. У BNEF пояснюють це тим, що зрушення піку попиту з 2031 року на 2027-й призведе до зниження в найближчому десятилітті обсягів поставок автомобільного пального в країни, що розвиваються.

Падіння попиту на бензин пов'язане з ростом виробництва більш безпечних для навколишнього середовища транспортних засобів і прагненням найбільших економік світу скоротити викиди парникових газів за рахунок відмови від викопного палива. Наприклад, в планах Євросоюзу заборонити до 2035 року двигуни внутрішнього згоряння, а США і Китай закликають до широкого впровадження електромобілів.

У доповіді BNEF йдеться, що при ефективному використанні пального перехід на альтернативні джерела енергії та спільне використання транспорту, витрата пального не збільшиться навіть з ростом числа поїздок до 2050 року.

Крім того, аналітики передбачили, що кількість легкових автомобілів на дорогах по всьому світу досягне піку в 1,5 мільярда до 2039 року - на 26 відсотків більше, ніж в цьому році. Також в найближчі десять років очікується бум вантажних перевезень, але їх буде здійснювати не залежний від нафти транспорт - Tesla, Daimler і Volkswagen забезпечать світ фурами на електриці і водневому паливі.