Загрози населенню через аварію на "РівнеАзот" немає – ДСНС

Жодної загрози населенню через аварію на підприємстві "РівнеАзот" немає, повідомляє Укрінформ.

"Станом на 06:00 21 липня жодної загрози населенню та навколишньому середовищу (через розгерметизацію трубопроводу з нітрозними газам на підприємстві "РівнеАзот" - ред.) немає", - ідеться в повідомленні ДСНС.

Рятувальники зазначають, що моніторинг стану повітря здійснюється в цілодобовому режимі.

Нагадаємо, 20 липня близько 17:10 поблизу м. Рівне на території заводу ПАТ "РівнеАзот" у цеху виробництва азотної кислоти сталася розгерметизація трубопроводу з нітрозними газами.