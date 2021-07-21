9 ідей, як отримати користь від старих валіз

Валізи – наші вірні супутники в подорожах. Та з часом вони старішають і поступаються місцем новим, моднішим та міцнішим. Отже, нашим заслуженим помічникам одна дорога – на смітник? Аж ніяк! Їхній потенціал ще не скінчився, повідомляє 24 Канал.

У вас є кілька старих валіз, які шкода викинути? То перетворіть їх на унікальні меблі та предмети декору.

Бар

Щоб справити на гостей приємне враження, досить подати з красивого бару хороше вино або коньяк. В пригоді вам стане стара непотрібна валіза. Піднесіть валізу з напоєм, ваші гості будуть вражені.

Квіткове кашпо

Валізу можна перетворити у квіткове кашпо. Згодиться навіть найбільш "вінтажна", тобто вбита. На дно покладіть плівку, на плівку – керамзит. Пересадіть рослини з горщиків, проміжки заповнивши землею.

Органайзер для дрібниць

Проблему, де зберігати дрібнички можна вирішити за допомогою валізи. Перегородки можна зробити з фанери або щільного картону. Тепер на питання "де лежить нитка..." завжди є відповідь: "у валізі!".

Лежак для кота

Для щастя коту потрібно так мало – смачний корм, зручний лежак і люблячий господар. Розділіть валізу на дві половинки, прикріпіть до однієї половинці ніжки, укладіть на дно саму м'яку подушку. Лежак готовий! Запрошуйте кота!

Будиночок для ляльки

Стара валіза може стати кращим другом маленьких принцес, чиї ляльки так потребують будиночків. Не позбавляйте ляльок такої потрібної та багатофункціональної нерухомості!

Тумбочка

Тумбочкою може бути що завгодно. Валіза з цією роллю теж справляється непогано. А всередині можна зберігати найпікантніші подробиці свого особистого життя.

Журнальний стіл

Великогабаритна валіза ефектно виглядає у вітальні в якості журнального або чайного столу. Ніжки можна підібрати в меблевому або відпиляти у старої табуретки.

М'які меблі

Розкрийте валізу і зміцніть її дно жорсткою основою з ДСП. Залишайте м'яку сидушку з поролону, оббитого тканиною або навіть шкірою. Покладіть подушку на дно, а конструкцію поставте на ніжки.

Шафка до ванної кімнати

Валіза – готова база для шафки до ванної. Знизу можна закріпити висувну полицю для дрібниць, а основний відсік розділити на кілька частин полицями. Якщо кришка валізи має непрезентабельний вигляд, задекоруйте її дзеркалом.