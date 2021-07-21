Названо найбільші страхи знаків Зодіаку у стосунках

Астрологи розповіли про страхи, які заважають представникам кожного знак зодіаку зближуватися зі своїми партнерами, повідомляє Клубер.

Овен

Овни люблять, щоб все було так як вони сказали, і бояться якщо щось йде не за їхнім планом. Їм варто уникати зайвої вимогливості у відносинах.

Тілець

У Тельця йде багато часу на пошуки другої половинки і, вступивши у відносини, він зробить все, щоб в них нічого не змінювалося з року в рік. Ваш головний страх перед близькістю-це боязнь змін в щоденному розпорядку.

Близнюки

Близнюки бояться занудьгувати у відносинах, тому часто фліртують з усіма на пропалу.

Рак

Рак боїться показати партнеру свої слабкі сторони. Він не хоче, щоб хтось інший дізнався про його вразливість.

Лев

Лев-справжній гуру контролю і навіть свого партнера він прагне тримати під своїми впливом. Вам не слід забувати, що кожна людина - це самостійна особистість.

Діва

Найбільша проблема дів це почуття своєї нікчемності. Діви бояться показувати свої недоліки, хоча за їхніми стандартами ідеальних людей не буває. Вашої щасливого особистого життя перешкоджаєте ви ж самі.

Терези

Терези бояться зануритися в хаотичний кругообіг емоцій, але це просто необхідно, щоб відносини були успішними. Все, що не потрапляє під критерій "ідеального" розчаровує їх. Але ідеальних відносин не буває.

Скорпіон

Ці люди не бояться і не ховаються від близькості. Більш того, вони схильні до глибоких почуттів. З іншого боку, вони часто ховають свої почуття, боячись виявитися відданими.

Стрілець

Стрільцям подобається свобода, тому вони, як правило, уникають близькості. Зближенню з людьми Стрільцям заважає і той факт, що у відносинах вони відчувають себе як в пастці. Ваш головний страх-втратити свою свободу.

Козоріг

Козороги уникають прояву емоцій і демонстрації своєї слабкості. Інші люди часто на них покладаються, але самі Козероги не знають, до кого їм звернутися за допомогою. Через їх стіни дуже важко пробитися.

Водолій

Водолії відчувають труднощі з вираженням своїх почуттів. Їх розум працює швидше, ніж у інших людей, а тому вони вважають, що задовольняти спочатку свої потреби це нормально. Боязнь втратити свободу це їх найбільша проблема.

Риби

Найсильніше близькості Рибам заважає їх недолік знань про себе. Риби як хамелеони можуть знаходити різні підходи до різних людей. Але кінець кінцем вони все одно не знають, чого хочуть. Опинившись наодинці з собою і далеко від чужих потреб і почуттів, риби починають краще розуміти себе і позбавляються від потреби рятувати всіх тих, кого вони люблять.