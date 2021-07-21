Ні краплі фотошопу: дружина Влада Ями похвалилася ідеальною фігурою в бікіні

Відомий хореограф і суддя "Танців з зірками" Влад Яма з дружиною Ліліаною і сином Леоном відпочивають у сонячній Греції, де відсвяткували 39-річчя артиста. Дружина зірки паркету виклала кілька барвистих знімків, на яких показала фігуру в бікіні, повідомляє РБК-Украина.

Спекотними кадрами Ліліана поділилася на своїй сторінці в Instagram. На фото вона позувала в крихітному жовтому бікіні з чорними зав'язками. Ліліана прилягла на камінь на тлі моря і спокусливо вигнулася, демонструючи свою точену фігуру у всій красі. Волосся дівчини при цьому ефектно звішується по краю каменю.

фото: instagram.com/liliya_yama

фото: instagram.com/liliya_yama

Автор: Марина Настевич