Росія стягнула до Криму тисячі військових

Росія під приводом "допомоги" в ліквідації наслідків повеней перекинула в окупований Крим понад 21 тис. військових, а також розпочала будівництво нового військового містечка. Про це заявила уповноважений ВР з прав людини Людмила Денисова, повідомляє Depo.ua.

За словами омбудсмена, окупанти продовжують нарощувати військову присутність на півострові - крім 21 тис. військових зі спецпідрозділів перекинули і 1 367 одиниць спецтехніки. При цьому в Росії заявляють, що стягують війська нібито для "допомоги" постраждалим від повеней жителям Криму.

До того ж, за словами омбудсмена, в Криму постійно знаходяться більше 31 тис. осіб рядового і начальницького складів збройних формувань окупантів.

Вона також повідомила, що в Феодосії окупанти будують полкове містечко для 300 російських військовослужбовців.

Денисова зазначила, що стрімке стягування російських військ на півострів суперечить резолюції Генасамблеї ООН про проблеми мілітаризації Криму.

За даними прес-служби міноборони РФ, військове містечко в Феодосії будують для десантно-штурмового полку окупантів, який планують розмістити тут з кінця 2021 року.