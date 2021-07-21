Турецький електромобіль стане дешевою альтернативою Tesla

Турецький консорціум Automobile Joint Venture Group показав фото першого серійного електромобіля TOGG, повідомляє АвтоПортал.

Кросовер надійде у виробництво з 2022 року і буде націлений на європейський ринок.

Турецькі електромобілі TOGG були презентовані в 2019 році особисто президентом країни Реджепом Тайіпом Ердоганом. Випускати їх будуть на новому підприємстві поблизу Стамбула.

Саме кросовер стане первістком бренду TOGG. До слова, його дизайн розробило відоме італійське ательє Pininfarina. Інтер'єр же дивує великою кількістю дисплеїв - їх там цілих шість (причому, два з них - для камер, які вигідно відрізняються дзеркала заднього виду).

Турецький електрокар запропонують в 200-сильної задньопривідної і 400-сильної повнопривідної версії. У першому випадку розгін до 100 км/год займає 7,6 с, у другому - 4,8 с. Запас ходу складає 300 і 500 км, відповідно. Зарядка на 80% від швидкої станції займе близько півгодини.

Уже відомо, що слідом за кросовером піде седан (його прототип також показали в 2019 році), а до 2030 року в лінійці буде вже п'ять моделей. Розробники обіцяють, що турецькі електромобілі будуть значно доступнішими аналогів на кшталт Tesla або Volkswagen ID.