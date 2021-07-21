Спростили оплату паркування та штрафів через "Київ Цифровий"

У столиці стала доступна нова версія додатка "Київ Цифровий", що дозволить водіям оплачувати парковку і штрафи зручніше, повідомляє UBR.

Функціонал програми інтегрується з міською системою штрафування за неоплачену парковку і відповідає встановленим Кабміном правилам.

У новій версії "Київ Цифровий" карта паркінгів оновлюється щогодини, і водії отримують актуальну інформацію. Карта додатка інтегрується з інформаційно-аналітичною системою "Майно".

На даному етапі в системі представлені муніципальні, приватні і перехоплюючі паркінги. Користувач може переглянути інформацію і сплатити місце на паркінгах, що не належать "Київтранспарксервісу".

Що стосується оплати штрафів, тепер водії можуть подивитися, в чому саме полягає порушення, доказову базу, завантажити квитанцію. Якщо виникне необхідність, то громадяни можуть оскаржити штраф або довести його сплату. Всі необхідні документи будуть у телефоні.

Також користувачі програми можуть отримувати повідомлення про нові штрафи і відразу їх оплачувати. Нові користувачі можуть відсканувати QR-код на повідомленні або постанові про притягнення до адмінвідповідальності, щоб отримати інформацію про штраф і здійснити оплату.