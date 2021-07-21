Показники однієї області не відповідають "зеленій" зоні

Станом на сьогодні, 21 липня всі області України перебувають у "зеленій" зоні карантину. Однак у Тернопільській області один з епідеміологічних показників не у межах норми, повідомляє РБК-Украина.

Так, у Тернопільській області другий день поспіль "зеленому" рівню епідбезпеки не відповідає показник динаміки госпіталізацій.

Цей показник у даному регіоні становить 63,6%, а днем раніше рівень динаміки госпіталізацій перевищував 88%.

До цього показник динаміки госпіталізацій не відповідав нормі в Одеській області, але станом на 20 липня він вже відповідав "зеленому" рівню.

Зазначимо, що норма рівня загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Автор: Марія Кучерявець