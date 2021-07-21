Вперше за 50 років: визначився новий чемпіон НБА

"Мілуокі Бакс" вперше за 50 років стали чемпіонами Національної баскетбольної асоціації (НБА). У шостому матчі фіналу плей-оф клуб на домашньому майданчику переміг "Фінікс Санз" (105:98) і виграв серію з рахунком 4:2, відігравшись з 0:2, повідомляє Обозреватель.

Вирішальний поєдинок розпочався з сумбуру і помилок з боку обох команд. "Бакс" почали краще і до кінця першої чверті володіли 13-очковою перевагою, проте після короткої паузи ситуація на паркеті кардинально змінилася – "Санз" зуміли не тільки зрівняти рахунок перед перервою, але і вийшли вперед на п'ять пунктів.

Деандре Ейтон повис на кільці
Деандре Ейтон повис на кільці

Пейн з м'ячем
Пейн з м'ячем

Брук Лопес (по центру) після данки
Брук Лопес (по центру) після данки

Після цього за справу взявся лідер "Мілуокі" Янніс Адетокумбо, який буквально дотягнув свій клуб до титулу, набравши 20 очок у третій десятихвилинці, а потім ще 15 – у четвертій. Всього в його активі 50 очок, 14 підбирань і 5 блок-шотів, що укупі з феноменальною грою в попередніх матчах принесло йому звання найціннішого гравця фінальної серії.

Янніс Адетокумбо з трофеєм
Янніс Адетокумбо з трофеєм. Джерело: NBA

Для "Бакс" цей чемпіонський титул став другим в історії франшизи. Востаннє команда вигравала НБА в 1971 році.

Гравці "Мілуокі" святкують чемпіонство
Гравці "Мілуокі" святкують чемпіонство

"Мілуокі" виграв НБА вперше за 50 років
"Мілуокі" виграв НБА вперше за 50 років. Джерело: NBA

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