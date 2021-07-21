Вперше за 50 років: визначився новий чемпіон НБА

"Мілуокі Бакс" вперше за 50 років стали чемпіонами Національної баскетбольної асоціації (НБА). У шостому матчі фіналу плей-оф клуб на домашньому майданчику переміг "Фінікс Санз" (105:98) і виграв серію з рахунком 4:2, відігравшись з 0:2, повідомляє Обозреватель.

Вирішальний поєдинок розпочався з сумбуру і помилок з боку обох команд. "Бакс" почали краще і до кінця першої чверті володіли 13-очковою перевагою, проте після короткої паузи ситуація на паркеті кардинально змінилася – "Санз" зуміли не тільки зрівняти рахунок перед перервою, але і вийшли вперед на п'ять пунктів.

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Після цього за справу взявся лідер "Мілуокі" Янніс Адетокумбо, який буквально дотягнув свій клуб до титулу, набравши 20 очок у третій десятихвилинці, а потім ще 15 – у четвертій. Всього в його активі 50 очок, 14 підбирань і 5 блок-шотів, що укупі з феноменальною грою в попередніх матчах принесло йому звання найціннішого гравця фінальної серії.

Янніс Адетокумбо з трофеєм. Джерело: NBA

Для "Бакс" цей чемпіонський титул став другим в історії франшизи. Востаннє команда вигравала НБА в 1971 році.

Гравці "Мілуокі" святкують чемпіонство