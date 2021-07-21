Медики розповіли, чим небезпечна в'ялена і сушена риба

Фахівець Центру громадського здоров'я нагадують, що вживання в'яленої та сушеної риби в спеку загрожує зараженням ботулізмом, повідомляє Clutch.

Ботулізм-це харчова інтоксикація, обумовлена споживанням продуктів, що містять ботулотоксини. Збудник розмножується в анаеробному стані (без кисню), і при неправильних умовах зберігання або транспортування.

Так ось в'ялена і сушена риба дуже часто стає "домом" для розмноження токсинів, і ось чому:

така риба не проходить термічну обробку, а ботулотоксин гине лише при кип'ятінні протягом 10-15 хвилин;

може бути заражена в природних умовах, оскільки резервуаром інфекції є пісок або ж річковий мул;

соління відбулося вже після утворення токсину, адже сіль не вбиває токсин, а лише пригнічує розмноження інфекції;

споживачеві невідомо про неякісні умови зберігання або транспортування: тривале зберігання пораненої риби на ґрунті, перевезення навалом, без тари.

Навіть якщо вам важко втриматися від спокуси придбати в'ялену або сушену рибу на пляжі або стихійному ринку, згадайте про цей матеріал і віддайте перевагу перевіреним продуктам.