Майнінг криптовалют: скільки біткоїн споживає електроенергії

Одна транзакція з криптовалютою споживає в середньому до 1752,79 КВт-год електричної енергії. Це еквівалентно перегляду 138 762 годин відео на YouTube або проведенню 1,8 млн транзакцій через традиційну платіжну систему. Саме через величезний вуглецевий слід деякі країни приймають рішення про заборону майнінгу криптовалют, повідомляє Сегодня.

Про це свідчать результати Індексу енергоспоживання Bitcoin Digiconomist, пише Business Insider India. Вуглецевий слід – це кількість парникових газів, що генеруються в результаті певних дій, наприклад, майнінгу криптовалюти.

Протягом року обсяг енергії, що використовується при видобутку Bitcoin, дорівнює кількості споживання енергії Швецією.

Але на відміну від Швеції, де майже половина виробленої енергії відбувається з відновлюваних джерел, установки з майнінгу криптовалют зосереджені в країнах, де основним джерелом виробництва електроенергії є спалювання викопного палива, зокрема вугілля.

Згідно зі звітом, якби біткоїн був країною, на нього припадало б 3,2% від загального споживання енергії в США.