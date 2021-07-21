На Прикарпатті річка піднялася на метр – є загроза повені

На Прикарпатті йдуть сильні дощі. В результаті цього на 1 метр піднявся рівень води у річці Прут, повідомляє РБК-Украина.

Через рясні дощі рівень води в Пруті зріс.

"Так, дякувати Богу, станом на зараз про підтоплення чи паводок говорити рано, але якщо дощі не зупиняться, не можемо виключати й такої ситуації" , - зазначив голова Івано-Франківської ОДА.

В Івано-Франківській ОДА повідомили, що на Прикарпатті сьогодні очікують дощі та грози. На річках області прогнозують підйоми рівнів води на 0,5 - 1,5 м, в місцях звуження русел річок - на 2,0 - 2,5 м.

У мiсцях випадання сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленням понижених ділянок. В гiрських районах iснує загроза сходження селевих потокiв ("помаранчевий" рiвень небезпеки).

Автор: Анастасія Рокитна