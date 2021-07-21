Hyundai випускає на дороги безпілотні маршрутки

Hyundai Motor запускає сервіс безпілотних шатлів. З 9 серпня в рамках проекту RoboShuttle вони почнуть перевозити пасажирів за спеціальним маршрутом в південнокорейському місті Седжон, повідомляє АвтоПортал.

Довжина маршруту складе 6,1 км. Автобуси будуть пересуватися на автопілоті, але під контролем водіїв-операторів, які зможуть взяти керування на себе в екстремальній ситуації.

Безпілотні шаттли зараз тестують в багатьох країнах світу. Але на відміну від більшості подібних автобусів, у Hyundai вийшла повноцінна маршрутка. За основу взяли мікроавтобус Hyundai H350.

Для того, щоб проїхатися в безпілотному автобусі, потрібно встановити спеціальне мобільний додаток. Воно визначить місцезнаходження пасажира, підкаже, яка із зупинок ближче до нього, і прокладе маршрут до неї.

У перспективі проект RoboShuttle планують запустити і в інших містах. Крім того, безпілотні маршрутки будуть обслуговувати працівників дослідного центру Hyundai-Kia в Намьянг.