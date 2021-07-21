Через негоду затримуються потяги Укрзалізниці

Через негоду затримуються потяги Укрзалізниці

Через погіршення погодних умов почали затримуватися поїзди Укрзалізниці.

Про це повідомляє пресслужба﻿ відомства.

Станом на 10:00 затримуються такі поїзди:

  • №137 Лисичанськ - Хмельницький (затримується на 2 години 40 хвилин);
  • №126 Київ - Константинов (затримується на 2 години 45 хвилин);
  • №282 Хмельницький - Генічеськ (затримується на 2 години);
  • №15 Харків - Рахів (затримується на 2 години);
  • №87 Новоолексіївка - Ковель (затримується на 1 годину 10 хвилин);
  • №188 Ковель - Миколаїв (затримується на 1 годину);
  • №232 Генічеськ - Івано-Франківськ (затримується на 1 годину);
  • №19 Київ - Попасна (затримується на 30 хвилин).

Також УЗ повідомляє про затримку приміських рейсів:

  • №6722 Ромодан - Полтава (затримується на 36 хвилин);
  • №6724 Ромодан - Полтава (затримується на 30 хвилин).
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