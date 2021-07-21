У Дніпрі стався вибух у будинку

Поліцейські Дніпра встановлюють обставини вибуху у будинку в Соборному районі міста, повідомляє Украинская правда.

"Зараз на місці події працюють правоохоронці. Внаслідок вибуху постраждалих немає", - повідомляють у поліції Дніпропетровщини.

21 липня близько 07.00 до поліції надійшло повідомлення про вибух у нежитловому приміщенні на першому поверсі одного з будинків на проспекті Дмитра Яворницького в Соборному районі.

Внаслідок вибуху будинок отримав механічні пошкодження у вигляді вибитих вікон.

На місці події працюють слідчо-оперативна група відділення поліції, вибухотехніки, кінологи, працівники ДСНС та СБУ.

Встановлюються всі обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.