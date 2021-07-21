Тренування ніг у відпустці: тренер поділився комплексом вправ з власною вагою

Ми, звичайно ж, розуміємо, що літо у розпалі. Тож у твоїй голові більше думок про відпочинок, аніж про тренування. Круті вправи з власною вагою можна виконувати будь-де: у парку, вдома, на пляжі, повідомляє 24 Канал.

Комплексом класних і простих вправ з власною вагою поділився танцюючий фітнес-тренер Нік Волкер. Їхня особливість полягає в тому, що тобі не потрібен жоден інвентар.

"Де б ви не були... у вітальні, у подорожі, на пляжі... ви все одно можете трішки попітніти. Для цього не потрібно жодного обладнання – спробуй це пікантне тренування для ніг", – закликає тренер.

Круте тренування ніг з власною вагою

Нахили вперед з руками за головою: 3 підходи по 15 повторень;

3 підходи по 15 повторень; Бокові випади: 3 підходи по 20 повторень;

3 підходи по 20 повторень; Торкання правої ноги лівою рукою в нахилі: 3 підходи по 10 повторень на кожну ногу;

3 підходи по 10 повторень на кожну ногу; Реверанси: 3 підходи по 10 повторень на кожну ногу;

3 підходи по 10 повторень на кожну ногу; Стрибки з присіданням: 3 підходи по 20 повторень.

Дивися, як правильно виконувати тренування ніг з власною вагою:

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