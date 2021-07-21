В Україні відчутно збільшилася кількість ДТП за рік

Національна поліція України опублікувала статистику ДТП в розрізі за рік, і треба сказати, вона виявилася невтішною. Кількість аварій в країні збільшилася на 20%, повідомляє АвтоПортал.

Так, за перше півріччя 2021 року в Україні сталося 86 459 дорожньо-транспортних пригод (в середньому 478 ДТП за день). Разом з тим за аналогічний період 2020 го було зафіксовано 72 394 дорожніх інцидентів (в середньому за день - 398).

Є детальна статистика по областям, і як випливає з опублікованих даних, аварійність зросла практично у всіх регіонах. І це при тому, що поліція впроваджує нові і постійно розширює існуючі системи боротьби з порушеннями (система автофіксації, радари Трук, підвищення штрафів і т.п.).

Найбільш проблемними в цьому плані є столиця і дев'ять областей:

Київ - 21 238 ДТП (21,3%), загинули 47 людей (0%);

Київська область - 7867 ДТП (29,2%), загинуло людей - 92 (-37%);

Одеська область - 7552 ДТП (16,5%), загинуло людей - 63 (-18%);

Дніпропетровська область - 6840 ДТП (24,3%), загинуло людей - 120 (-0,8%);

Харківська область - 5770 ДТП (10,6%), загинуло людей - 83 (-7%);

Львівська область - 5547 ДТП (18,4%), загинуло людей - 93 (-18%)

Запорізька область - 3493 ДТП (19,1%), загинуло людей - 55 (-18%)

Донецька область - 2209 ДТП (14,2%), загинуло людей - 55 (4%)

Полтавська область - 2153 ДТП (24%), загинуло людей - 52 (-5%)

Житомирська область - 2067 ДТП (23%), загинуло людей 72 5%).

Також в МВС окремо назвали і найнебезпечніші траси: