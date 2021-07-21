Нардепи розповіли, де планують провести відпочинок влітку

Народні депутати України, які не прийшли на позачергове засідання Верховної Ради 20 липня, вже відпочивають на заморських курортах. Ті ж, хто прийшов до сесійної зали, зізналися журналістам, що пакують валізи, повідомляє Україна 24.

Народні обранці розповіли, куди поїдуть і скільки грошей не пошкодують на відпочинок.

Депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук збирається на Закарпаття.

"В тиші послухати гори, почитати книжку – частина культурної програми. Ну а скуштувати бринзи, банош… Всіх закликаю подорожувати Україною", - сказала вона. ﻿

Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко запрошує до рідної Одеси. На відпочинку планує щодня плавати і не бути марнотратом.

"Скоріше додому, в Одесу до Чорного моря. Воно, до речі, вже дуже тепле, 24 градуси. Не дуже дорого буде, жити маю де, ходити по закладах громадського харчування не люблю, тож складно буде багато витратити, навіть якщо захочу", - каже нардеп.

На пляжі Одещини збирається також політична опонентка Гончаренка – Євгенія Кравчук зі "Слуги народу". Кравчук каже, що зазвичай відпочиває на Азовському морі, але цього року вирішила змінити традицію.

"В Затоку поїду, сподіваюся, але це дорого сьогодні. Я порівняла – дешевше було в Туреччину поїхати", - повідомила Кравчук.

Витрати депутатів на відпочинок різні, але цифри все одно немаленькі – є й 50 тис. грн на родину, і 20 тис. грн на три дні. Рекордсмен з відпускних витрат серед опитаних – глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він їхатиме до Хорватії. Батько шістьох дітей на відпустку ладен викласти третину своєї річної зарплати у Раді.

"У моїй великій родині менше, ніж 5 тисяч доларів, я не можу потратити – літак, квитки, готель… Буду і в Україні відпочивати, буду відпочивати в будь-якому місці, де зможу", - розповів він.

Щоб поїхати у відпустку, депутати матимуть час до 23 серпня, коли будуть позачергові засідання два дні поспіль. Зокрема, на День Незалежності – урочисте, із голосуванням за великий герб. А нову сесію відкриють 7 вересня.

Нагадаємо, Верховна Рада 20 липня провела позачергове засідання, на яке прийшли лише 99 народних депутатів. Відкрив засідання перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

Через недостатню кількість голосів нардепи провалили всі проєкти постанов про скасування чотирьох рішень Верховної Ради.

Таким чином, Верховна Рада розблокувала процес підписання спікером і президентом даних законопроєктів, зокрема - про реформування "Укроборонпрому" і реформування судової системи.