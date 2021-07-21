Бізнес повертається в офіси після карантину – дослідження

Впродовж першого півріччя 2021 року спостерігається зниження середнього рівня вакантності в бізнес-центрах з 11,5% до 11,1% завдяки активізації попиту та незважаючи на обсяг нової пропозиції офісних приміщень, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у результатах дослідження консалтингової компанії Colliers Ukraine.

Показник вакантності в бізнес-центрах А класу знизився з 10,8% на початку року до 10,6%. Вакантність у будівлях класу В знизилась з 11,6% до 11,3% відповідно.

Аналітики зафіксували помірне зростання орендних ставок на офісні приміщення за результатами першого півріччя 2021 року.

Найвища базова орендна ставка залишається на рівні 26 доларів/м²/місяць, як і у 2020 році. В А класі було зростання нижнього граничного показника: з 18 доларів/м²/місяць до 19 доларів/м²/місяць.

У В класі діапазон орендних ставок змінився з 11-19 доларів/м²/місяць у 2020 році до 12-20 доларів/м²/місяць в першому півріччі 2021 року.

"Глобально, незважаючи на COVID-19, компанії не збираються відмовлятися від роботи в офісах… Такі міжнародні компанії як Google, Apple, Amazon, Facebook відзначають необхідність фізичної присутності в офісах для ефективної командної роботи, особливо що стосується розвитку нових проєктів" , – йдеться у результатах дослідження.

Загальний обсяг поглинання офісних приміщень за підсумками першого півріччя 2021 року становив близько 60 тис м², що на 66% вище аналогічного показника в першому півріччі 2020 року (40 тис м²).

Найбільш активними в частині оренди офісних приміщень були компанії з IT-сектору, частка в структурі попиту яких становить 64% (~40 тис м²). Компанії у сфері FMCG зайняли близько 10% (~5 тис м²) в структурі загального попиту.