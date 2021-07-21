У Львівському аеропорту евакуюють пасажирів

Поліцейські перевіряють повідомлення про замінування аеропорту у Львові. Зараз проводиться евакуація працівників та пасажирів, повідомляє РБК-Україна.

Правоохоронці обстежують приміщення аеропорту і прилеглу територію.

Повідомлення про мінування надійшло близько 9:25.

Працівники Служби безпеки міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького виявили на території аеропорту підозрілу сумку, в якій може бути вибухівка.

На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, фахівці-вибухотехніки, кінологи, співробітники інших служб поліції Львівської області, а також патрульні поліцейські.

Зараз проводиться евакуація працівників та пасажирів, поліцейські обстежують приміщення аеропорту і прилеглу територію.