У Юпітера знайшли новий супутник

Стало відомо, що астроном-любитель Кай Лі (Kai Ly) відкрив раніше невідомий супутник Юпітера. Зробити це йому вдалося завдяки детальному вивченню знімків планети, зроблених за допомогою наземного телескопа. Відзначається, що астроному-любителю вперше вдалося відкрити раніше невідомий супутник Юпітера, повідомляє 3Dnews.

«Я з гордістю можу сказати, що це перша планетарна місяць, виявлена астрономом-любителем», - сказав Кай Лі після того, як про його відкриття детально розповів тематичний журнал Sky and Telescope.

Варто зазначити, що у Юпітера можуть бути десятки або навіть сотні невідкритих супутників. Масивна планета має значний гравітаційним полем, яке дозволяє захоплювати різні космічні об'єкти і переміщати їх на свою орбіту. В даний час навколо Юпітера обертаються не менше 79 супутників і їх кількість продовжує зростати. Всі вони фіксуються в спеціальному каталозі Карме і являють собою невеликі космічні камені різної форми, що обертаються в протилежному напрямку щодо Юпітера.

Що стосується нинішнього відкриття, то воно було зроблено на підставі знімків планети за 2003 рік, які були зроблені за допомогою 3,6-метрового телескопа Канада-Франція-Гаваї (CFHT) фахівцями Гавайського університету. Особливу увагу Лі приділив декільком знімкам, які були зроблені в лютому 2003 року, коли місяця були найбільш яскравими за рахунок того, що Сонце і Юпітер в цей час розташовувалася протилежно один одному. Земля в цей період перебувала між Сонцем і Юпітером, завдяки чому склалися сприятливі умови для спостереження за добре освітленим Юпітером.

Чи також використовував телескоп Subaru, щоб зафіксувати траєкторію польоту об'єкта, який робить один оборот навколо Юпітера за 22 дня. В даний час відкритий Лі об'єкт відстежується під ім'ям EJc0061 і не має офіційної назви. Швидше за все, пізніше йому буде присвоєно якесь ім'я.