Тупицький в КСУ точно не повернеться, - Веніславський

Олександр Тупицький активно намагається повернутися до Конституційного Суду після того, як його усунули. Однак цього точно не відбудеться. Про це з посиланням на слова представника президента в КСУ Федора Веніславського, повідомляє 24 Канал.

Веніславський запевнив, що по Тупицькому відкрито багато кримінальних проваджень, а тому немає підстав вважати, що він може повернутися в КСУ.

"Я переконаний, що Тупицький до Конституційного Суду точно не повернеться, незважаючи на будь-які сценарії, рішення Великої палати Верховного Суду" , - зазначив Веніславський.

"Є 100% важелі впливу з боку президента України (щоб не допустити цього)", - зазначив нардеп.

За словами Веніславського, Тупицький - одіозна особистість, яка, за рішенням Ради нацбезпеки і оборони, становить загрозу національній безпеці України. Зеленський знає, як не допустити таку людину до виконання важливих функцій в КСУ.