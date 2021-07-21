За шість років число рейдерських атак в Україні збільшилося втричі

З початку року в Україні зафіксували 466 нових рейдерських атак, за більшістю з яких рішення в суді ще не прийняли. З весни загальна динаміка не змінилася: щодня відбувається як мінімум по два рейдерських захоплення.

Про це свідчать дані платформи "Опендатабот".

До того ж з кожним роком у країні фіксують усе більше порушень. За шість років кількість атак зросла в 3 рази. У 2015 році було зафіксовано 290 справ, а у 2020-му їх число досягло 849.

Що стосується розгляду справ у суді про підробку документів, що подаються для проведення держреєстрації юрособи та ФОП, то цьогоріч з 348 до суду прийшло 169.

Справи, пов'язані зі ст. 206 КК України щодо протидії господарської діяльності та протиправного заволодіння майном, в суди майже не доходять. Зі 118 справ до суду пройшли тільки три.

Суди у справах про рейдерські захоплення тривають понад два роки, вони мають свою процесуальну особливість.