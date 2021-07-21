Курс біткоїну знову піднявся

Біткоїн знову повернув частину ринкової вартості, незважаючи на прогнози аналітиків. Курс криптовалюти за добу зріс на 3,3% і перетнув бар'єр в $30 тисяч, свідчать дані біржі Coindesk, повідомляє 3Dnews.

Джерело: Google Фінанси

Як зазначає Bloomberg, аналітики побоювалися катастрофічного падіння біткоїну, якщо курс опуститься нижче $30 тисяч. Криптовалюта впала нижче вказаного рівня 20 липня, але змогла встояти і відіграти частину втрат. Нижня межа ціни в той день досягала $29,5 тисячі. На момент написання даної замітки, вартість токена становить $30,8 тисячі.

Сумарно біткоїн подешевшав більш, ніж на 50% в порівнянні з квітневим піком, коли його вартість досягла майже $65 тисяч. Падіння пов'язане з цілою серією факторів. Але основним є те, що влада Китаю і США посилено зайнялися регулюванням криптовалютної індустрії.

Китайський уряд заборонив Майнінг цифрових токенов в країні через занадто велике споживання електрики. У зв'язку з цим, в останні два місяці хешрейт біткоїну знизився на 45%, полегшивши його видобуток. Американські регулятори, в свою чергу, зацікавилися регулюванням сфери - відомства хочуть, щоб криптовалютні біржі передавали їм інформацію про угоди і власників рахунків.