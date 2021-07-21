Софія Ротару здивувала фанатів новим фото з сином

Син української виконавиці Софії Ротару Руслан опублікував спільне фото з мамою, яке була зроблена у аеропорту. Уважні шанувальники відзначили, що артистка в свої 73 роки виглядає просто приголомшливо, повідомляє Обозреватель.

Відповідна публікація з'явилася на сторінці Руслана Євдокименка в Instagram. Чоловік розсекретив, що вони з мамою відлітають відпочивати, проте назву курорту він уточняти все-таки не став.

"Всім гарного настрою і удачі!" – лаконічно підписав кадр Євдокименко.
Софія Ротару з сином Русланом.
Софія Ротару з сином Русланом. Джерело: instagram.com/rus_yevdokymenko

Як змінилася Софія Ротару за 50 років
Джерело: instagram.com/sofiarotaru.official
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