Доктор пояснив, чому не можна пити воду під час їжі

Тема води викликає обговорення у прихильників ЗСЖ і клієнтів фітнес-клубів, про це люблять говорити тренери та нутриціології. А чи можна запивати їжу? З одного боку, це ніби як розтягує шлунок, а з іншого, допомагає перетравлювати їжу, повідомляє Клубер.

Доктор медичних наук Іван Павлович Неумивакин запевняв, що більшість проблем зі здоров'ям відбувається через зашлакованість кишківника і неправильного вживання їжі. Головний закон здоров'я доктора Неумивакіна говорить: не пийте воду під час їжі. За словами доктора, слід розділяти їжу і воду, не вживаючи їх одночасно.

Іван Павлович вважав, що більшість проблем зі здоров'ям відбувається через зашлакованість кишківника і неправильного вживання їжі.

«Якщо ви хоч один ковток робите під час їжі або відразу після їжі, ви ніколи здоровим не будете! -уверяет лікар. Рано чи пізно виникає зашлакованості організму ».

Більшість наших захворювань відбувається через те, що їжа буквально гниє в кишківнику. Однак при лікуванні захворювань жоден лікар не приділяє належної уваги очищенню організму.

«Ви повинні пережовувати кожен шматочок їжі до кашоподібного стану, не ковтати шматками, - радить Неумивакин. - І ні в якому разі не запивати! Тому що рідина знижує концентрацію шлункового соку і збільшує час перетравлення їжі. М'ясо в шлунку починає гнити, можете мені повірити. Я - хірург, коли розкриваються, сморід така там стоїть ... І за це віддувається печінку - наш фільтр, він засмічується. І в цьому бруді вся патогенна флора розмножується ».

Пити, за словами доктора, потрібно не раніше ніж через 2 години після або за 15 хвилин до їди. І взагалі ставитися до води не як до допоміжного напою, а як до повноцінної їжі.

«Зараз всі говорять« пийте воду », але ніхто не говорить, яку, - продовжує Неумивакин. - Ні кави і ні соки, а чисту воду! Потрібно випивати в день півтора літра води ».

Вода, за словами Неумивакіна, це їжа номер один. Як тільки відчули напад голоду, випийте склянку води. Вода не просто насичує клітини рідиною, а й виводить з них токсини, що цілюще позначається на стані здоров'я.