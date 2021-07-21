Агент ФСБ, який збирав дані про розробки ракетних комплексів, засуджений
Лисичанський міський суд Луганської області визнав винним агента російської спецслужби ФСБ, який збирав дані про українські розробки у ракетобудуванні.
Про це повідомляє пресс-служба СБУ.
Зловмисника засуджено до 8 років та 1 місяця позбавлення волі за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України.
Встановлено, що діючи за завданням спецслужб країни-агресора зловмисник встановив контакт з військовослужбовцями одного з науково-дослідних центрів Збройних Сил України. Його метою було отримання від останніх, за грошову винагороду, відомостей щодо новітньої військової розробки – ракетного комплексу
"Нептун".
Ворожого агента було затримано
"на гарячому" при спробі передачі таємної технічної документації сучасного ракетного комплексу.