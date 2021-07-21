Агент ФСБ, який збирав дані про розробки ракетних комплексів, засуджений

Агент ФСБ, який збирав дані про розробки ракетних комплексів, засуджений

Лисичанський міський суд Луганської області визнав винним агента російської спецслужби ФСБ, який збирав дані про українські розробки у ракетобудуванні.

Про це повідомляє пресс-служба СБУ.

Зловмисника засуджено до 8 років та 1 місяця позбавлення волі за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України.

Встановлено, що діючи за завданням спецслужб країни-агресора зловмисник встановив контакт з військовослужбовцями одного з науково-дослідних центрів Збройних Сил України. Його метою було отримання від останніх, за грошову винагороду, відомостей щодо новітньої військової розробки – ракетного комплексу "Нептун".

Ворожого агента було затримано "на гарячому" при спробі передачі таємної технічної документації сучасного ракетного комплексу.

Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics