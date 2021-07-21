"Велике будівництво" створило понад 200 тисяч робочих місць

Зі стартом в Україні у 2020 році програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" були створені нові робочі місця для більш як 200 тисяч осіб. Таким чином президентська програма розвитку інфраструктури стала одним із механізмів подолання економічних наслідків пандемії коронавірусу, повідомляє УНІАН.

Про це під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Трудові ресурси" повідомила заступниця керівника Офісу президента Юлія Свириденко.

""Велике будівництво" забезпечило роботою понад 200 тис працівників: робітників, проєктувальників, фахівців з реконструкції шкіл, садочків, лікарень та стадіонів" , - зазначила Свириденко.

Вона також нагадала про інші програми підтримки, які стали знаковими у відповідь на кризу минулого року, пов'язану з розгортанням пандемії.

Так, грошову допомогу отримали майже 400 тис. працівників підприємств, на яких скоротили робочий день. Сума допомоги становила в середньому 7,5 тисяч грн, а всього на програму по частковому безробіттю держава витратила майже 3 млрд грн.

Понад 480 тис. ФОПів і працівників малих підприємств минулого року і 340 тис. – у 2021-му отримали допомогу через програму підтримки підприємців, яка в народі отримала назву "8 тисяч". Ця програма створена для підприємців, які втратили доходи, коли населені пункти перебували у червоній зоні. Програма реалізовувалася разом з порталом "Дія".

Майже 95 тис. безробітних пройшли у минулому році курси у державній службі зайнятості, зокрема й за допомогою онлайн навчання. Практично кожен претендент знайшов нову роботу.

Також в Україні стартувала програма 5-7-9, яка дала можливість малому та середньому бізнесу отримати кредити під низькі відсотки.

"Цю можливість реалізували понад 12,5 тисяч підприємств у сільському господарстві, торгівлі, готельному та ресторанному бізнесі, а також у промисловості. І ми впевнені, що ці компанії не тільки зберегли, але вже й створили робочі місця для майже 20 тисяч нових працівників" , - додала Свириденко.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко раніше розповів, що у планах програми на 2021 рік стоїть продовження розбудови соціальної інфраструктури: школи – 95, садочки – 70, стадіони – 80, басейни – 29, приймальні відділення у лікарнях – 177 об'єктів.