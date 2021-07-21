В ОП відповіли на "заборону" критикувати угоду США і Німеччини
Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що політична реальність складніше фентезійних картинок - Україна не може покладатися на формальні обіцянки і хоче прояснити ситуацію щодо російсько-німецькому газопроводу "Північний потік-2" під час візиту президента Володимира Зеленського в Вашингтон, повідомляє Ліга.net.
"Політична реальність завжди набагато складніше, ніж фентезійні інформаційні картинки про добро і зло, які малюються і окремими представниками політичної спільноти, в тому числі американської і в тому числі для інших країн, і часто - в ЗМІ", - заявив Подоляк.
Він зазначив, що Україна, як і ряд держав Східної та Центральної Європи, хоче не допустити реалізації СП-2 в тому вигляді, яким його бачить Кремль.
За його словами, проект газопроводу загрожує не тільки Україні, але і Європі в цілому, а РФ в ньому зацікавлена
"далеко не з економічних причин" і
"витрачає гігантські ресурси на лобіювання в політичних кулуарах, в тому числі німецьких і американських".
Подоляк зазначив, що для забезпечення безпеки України та Європи ведеться робота на різних рівнях на мовах політики, дипломатії та юриспруденції.
"Ми не можемо покладатися на формальні політичні обіцянки. На мій погляд, все це повинно бути дійсно прояснена під час актуального візиту президента Володимира Зеленського в Вашингтон", - додав він.