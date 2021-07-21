В ОП відповіли на "заборону" критикувати угоду США і Німеччини

Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що політична реальність складніше фентезійних картинок - Україна не може покладатися на формальні обіцянки і хоче прояснити ситуацію щодо російсько-німецькому газопроводу "Північний потік-2" під час візиту президента Володимира Зеленського в Вашингтон, повідомляє Ліга.net.

"Політична реальність завжди набагато складніше, ніж фентезійні інформаційні картинки про добро і зло, які малюються і окремими представниками політичної спільноти, в тому числі американської і в тому числі для інших країн, і часто - в ЗМІ", - заявив Подоляк.

Він зазначив, що Україна, як і ряд держав Східної та Центральної Європи, хоче не допустити реалізації СП-2 в тому вигляді, яким його бачить Кремль.

За його словами, проект газопроводу загрожує не тільки Україні, але і Європі в цілому, а РФ в ньому зацікавлена "далеко не з економічних причин" і "витрачає гігантські ресурси на лобіювання в політичних кулуарах, в тому числі німецьких і американських".

Подоляк зазначив, що для забезпечення безпеки України та Європи ведеться робота на різних рівнях на мовах політики, дипломатії та юриспруденції.