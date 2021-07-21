Казанського стрілка визнали неосудним

У Росії визнали неосудним Ільназа Галявієва, який влаштував стрілянину в школі в Казані. Про це сказано в публікації офіційного органу громадських спостережних комісій, повідомляє УНІАН.

"За нашою інформацією, Державний науковий центр соціальної та судової психіатрії ім. В. П. Сербського визнав казанського стрілка Ільназа Галявієва неосудним на момент скоєння масових убивств. Найближчим часом ми опублікуємо подробиці", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 11 травня в Казані в школі № 175 на вулиці Джаудат Файзі відбулися стрілянина й вибух. Спочатку ЗМІ повідомляли, що бійню в школі влаштували два підлітки. Однак, пізніше з'явилася інформація, що Ільназ діяв один, його затримали.

В результаті стрілянини загинули дев'ятеро людей. Повідомлялося, що двоє школярів розбилися на смерть при спробі врятуватися.

Злочинець купив рушницю в Йошкар-Олі. Момент покупки зброї зняли камери відеоспостереження.

На допиті Галяве називав себе "богом" і розповів, що минулого літа в ньому "почав прокидатися монстр". Мотивом нападу він назвав ненависть до людей як таким.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці.