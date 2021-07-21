Український ринок можуть заполонити втоплені автомобілі

Автомобіль-потопельник - потенційна бездонна яма і кошмар для будь-якого автовласника. У зв'язку з недавніми потопами в Німеччині, Нідерландах, Австрії і Бельгії, а також деяких містах України, можна сміливо припустити, що вітчизняний ринок ось-ось заполонять такі машини, повідомляє АвтоПортал.

Потопи в Німеччині (і інших країнах Європи)

Для тих, хто не в курсі, інформуємо: минулого тижня в ряді країн Західної Європи випали рясні опади, через що великі річки вийшли зі своїх русел, а, це, в свою чергу, призвело до одного з наймасштабніших повеней в історії . Більше за всіх постраждала ФРН. Багато людей загинули, більше тисячі вважаються зниклими без вести.

Матеріальні втрати величезні. Від води постраждали будинки, магазини, дороги. «Дісталося» і машинам - тисячам транспортних засобів було завдано величезної шкоди, при цьому багато авто не підлягають відновленню (раніше ми вже публікували відео з затопленими в Німеччині автосалонами Audi і Porsche).

Як це часто буває в житті, людські трагедії - прекрасна можливість для окремих людей збагатитися. Так що в найближчі кілька тижнів після стихії на популярних онлайн-майданчиках з продажу авто можуть з'явитися машини за викидними цінами.

При цьому важливо розуміти, що автомобіль-потопельник розпізнати часом досить складно. Деякі перекупники і «прігонщікі» роблять передпродажну підготовку, ретельно маскуючи дефекти.

Додатково до цього очі покупця можуть затуманювати неймовірно приваблива ціна і бажання володіння свіжим старим автомобілем за невеликі гроші. У таких ситуаціях люди часто відключають мозок і починають представляти себе за кермом такої машини. Тільки через кілька днів з автомобіля почне виходити специфічний запах, а електроніка - сходити з розуму. У звичайно підсумку, виникає ризик того, що щойно придбаний автомобіль може перетворитися в нерухомість.

У зв'язку з цим важливо зберігати світлу голову і бути пильним. Крім того, ретельно оглядати автомобіль. Нижче сайт наводить список «симптомів», які можуть вказувати на те, що машина пережила потоп.

Як розпізнати автомобіль-потопельник

Ознаки, за якими можна відрізнити таку машини часто включають: